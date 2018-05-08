Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 16° 28° 10 Май 16° 26° 11 Май 14° 23°

Дальнее зарубежье 08.05.2018 13:44

В Эстонии провалился вотум недоверия мэру Таллина

В Эстонии во вторник оппозиции в Таллине не удалось отправить в отставку мэра столичной горуправы Таави Ааса (Taavi Aas).

За вотум недоверия городскому голове, члену правящей в Эстонии партии Центра проголосовали 38 депутатов из 79. У оппозиции в горсобрании 38 мандатов, у единолично правящей в горсобрании партии Центра - 40.

Как рассказал председатель оппозиционной партии Реформ Кристен Михал (Kristen Mihal), главными претензиями к руководству Таллина являются "случаи с коррупцией в муниципальных учреждениях и на предприятиях, а также общая неспособность управлять столицей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ТАЛЛИН, МЭР, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


В Эстонии вспоминают "Бронзовую ночь" В центре Таллина открыт барельеф Ельцина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]