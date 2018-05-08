В Эстонии провалился вотум недоверия мэру Таллина

В Эстонии во вторник оппозиции в Таллине не удалось отправить в отставку мэра столичной горуправы Таави Ааса (Taavi Aas).

За вотум недоверия городскому голове, члену правящей в Эстонии партии Центра проголосовали 38 депутатов из 79. У оппозиции в горсобрании 38 мандатов, у единолично правящей в горсобрании партии Центра - 40.

Как рассказал председатель оппозиционной партии Реформ Кристен Михал (Kristen Mihal), главными претензиями к руководству Таллина являются "случаи с коррупцией в муниципальных учреждениях и на предприятиях, а также общая неспособность управлять столицей".