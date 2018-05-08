Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ

Президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма", - говорится в сообщении пресс-службы.
В.Путин отметил "важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого".
"Глава Российского государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами", - сообщили в пресс-службе.
В.Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия, говорится в сообщении.
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