Глава Всемирной продовольственной программы ООН на этой неделе посетит Северную Корею

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли прибывает с официальным визитом в Северную Корею, чтобы обсудить вопрос продовольственной безопасности этой страны.
В опубликованном во вторник заявлении гуманитарной организации говорится, что Д.Бизли пробудет в Северной Корее с 8 по 11 мая.
"ВПП на протяжении последних двух десятилетий активно работала в КНДР, помогая обеспечивать продовольственную безопасность в стране и предоставляя необходимые продукты питания женщинам и детям", - отмечается в заявлении ВПП.
Ожидается, что глава организации в ходе визита посетит детские сады и школы, а также встретится с правительственными чиновниками. Информации о том, запланирована ли встреча Д.Бизли с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, нет.
Поездка главы ВПП в Пхеньян станет частью его азиатского турне, в ходе которого Д.Бизли также посетит Южную Корею, Китая и Японию.
В ноябре прошлого года Д.Бизли посещал Сеул, где с южнокорейским министром по делам объединения Чо Мен Гюном обсуждал, в частности, вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи Северной Корее.
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