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Дальнее зарубежье 08.05.2018 13:34

Глава Всемирной продовольственной программы ООН на этой неделе посетит Северную Корею

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли прибывает с официальным визитом в Северную Корею, чтобы обсудить вопрос продовольственной безопасности этой страны.

В опубликованном во вторник заявлении гуманитарной организации говорится, что Д.Бизли пробудет в Северной Корее с 8 по 11 мая.

"ВПП на протяжении последних двух десятилетий активно работала в КНДР, помогая обеспечивать продовольственную безопасность в стране и предоставляя необходимые продукты питания женщинам и детям", - отмечается в заявлении ВПП.

Ожидается, что глава организации в ходе визита посетит детские сады и школы, а также встретится с правительственными чиновниками. Информации о том, запланирована ли встреча Д.Бизли с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, нет.

Поездка главы ВПП в Пхеньян станет частью его азиатского турне, в ходе которого Д.Бизли также посетит Южную Корею, Китая и Японию.

В ноябре прошлого года Д.Бизли посещал Сеул, где с южнокорейским министром по делам объединения Чо Мен Гюном обсуждал, в частности, вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи Северной Корее.

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Тэги: ООН, КНДР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]