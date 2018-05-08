В Кремле напоминают о пагубности попыток слома системы иранских договоренностей в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении вскоре объявить свое решение по СВПД.
В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами во вторник его спросили, разговаривал ли президент с какими-либо другими главами государств в связи с возможным выходом США из иранской сделки, напомнив о намерении Д.Трампа объявить свое решение по этому вопросу.
"Вы знаете последовательную линию президента, направленную на необходимость сохранения СВПД как единственной реальной основы для дальнейшего поддержания этого ценного статус-кво. Также вы знаете хорошо позицию российской стороны, президента Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей", - сказал Д.Песков.
В связи с заданным ему вопросом Д.Песков напомнил о недавних контактах президента, в том числе с канцлером ФРГ и президентом Франции, а также другими главами государств.
Пресс-секретаря попросили уточнить, в чем пагубность попыток слома иранских договоренностей.
"Пагубные последствия связаны с тем, что перестанет существовать очень хрупкая, но незаменимая система договоренностей между заинтересованными странами относительно ядерного досье Ирана, ну, и, собственно, по тематике нераспространения", - сказал Д.Песков.
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