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Регион 08.05.2018 13:32

В Кремле подтвердили позицию Путина о "неизбежных пагубных последствиях" слома иранской ядерной сделки

В Кремле напоминают о пагубности попыток слома системы иранских договоренностей в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении вскоре объявить свое решение по СВПД.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами во вторник его спросили, разговаривал ли президент с какими-либо другими главами государств в связи с возможным выходом США из иранской сделки, напомнив о намерении Д.Трампа объявить свое решение по этому вопросу.

"Вы знаете последовательную линию президента, направленную на необходимость сохранения СВПД как единственной реальной основы для дальнейшего поддержания этого ценного статус-кво. Также вы знаете хорошо позицию российской стороны, президента Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей", - сказал Д.Песков.

В связи с заданным ему вопросом Д.Песков напомнил о недавних контактах президента, в том числе с канцлером ФРГ и президентом Франции, а также другими главами государств.

Пресс-секретаря попросили уточнить, в чем пагубность попыток слома иранских договоренностей.

"Пагубные последствия связаны с тем, что перестанет существовать очень хрупкая, но незаменимая система договоренностей между заинтересованными странами относительно ядерного досье Ирана, ну, и, собственно, по тематике нераспространения", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]