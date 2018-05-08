Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера республики

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42.

Для избрания кандидату требовалось минимум 53 голоса.

После избрания Н.Пашинян поблагодарил депутатов.

"Благодарю. Служу Армении и армянскому народу", - сказал Н.Пашинян.

Н.Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван на севере Армении. Окончил Ереванский госуниверситет, отделение журналистики филологического университета. С 1993 по 1999 гг. работал журналистом и редактором в различных местных изданиях. В 1999 основал и стал главным редактором газеты "Айкакан жаманак".

В 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

В 2012 году избран депутатом парламента. В 2017 году также избран парламентом, возглавил оппозиционную фракцию "Елк".

Женат, имеет четверых детей.