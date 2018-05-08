Премьер Армении Пашинян заявил, что примет участие в саммите ЕАЭС

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в предстоящем саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Обязательно приму участие в саммите ЕАЭС. Думаю, будут и двусторонние встречи", - сказал Н.Пашинян журналистам.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что представители руководства Армении примут участие в саммите ЕАЭС, который пройдет в России в середине мая.
"Да, ожидаем", - сказал Д.Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Армения представлена на уровне президента страны, Д.Песков заявил: "Это вопрос к Еревану. Но мы ожидаем, безусловно, это очень важный участник, это важные партнеры".
Д.Песков отметил, что, как правило, на полях таких мероприятий проходят и двусторонние встречи, "поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты".
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