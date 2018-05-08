Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 16° 28° 10 Май 16° 26° 11 Май 14° 23°

Регион 08.05.2018 13:49

Премьер Армении Пашинян заявил, что примет участие в саммите ЕАЭС

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в предстоящем саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Обязательно приму участие в саммите ЕАЭС. Думаю, будут и двусторонние встречи", - сказал Н.Пашинян журналистам.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что представители руководства Армении примут участие в саммите ЕАЭС, который пройдет в России в середине мая.

"Да, ожидаем", - сказал Д.Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Армения представлена на уровне президента страны, Д.Песков заявил: "Это вопрос к Еревану. Но мы ожидаем, безусловно, это очень важный участник, это важные партнеры".

Д.Песков отметил, что, как правило, на полях таких мероприятий проходят и двусторонние встречи, "поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕАЭС, САММИТ


Похожие новости


Парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьера республики Парламент Армении во второй раз попытается избрать премьера Президент Армении назвал переломным этапом для всей страны выборы главы правительства 8 мая Выдвижение Пашиняна на пост премьера поддержали более 40 депутатов И.о. премьера Армении предложил министрам отчитаться о проделанной работе перед общественностью Выборы нового премьера Армении пройдут 8 мая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]