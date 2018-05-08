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Регион 08.05.2018 13:50

Пашинян обещает существенные изменения в правительстве Армении

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в составе правительства ожидаются серьезные перемены.

"Будут существенные изменения", - сказал Н.Пашинян журналистам.

На вопрос, будут ли новые назначения на посты главы МИД и Минобороны, Н.Пашинян заявил: "Премьер осуществит назначения на этих должностях".

Между тем, ранее во вторник, выступая в парламенте перед тем, как депутаты проголосовали за его назначение на пост премьера, Н.Пашинян заявил, что после своего избрания не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления.

"Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]