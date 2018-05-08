Пашинян обещает существенные изменения в правительстве Армении

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в составе правительства ожидаются серьезные перемены.
"Будут существенные изменения", - сказал Н.Пашинян журналистам.
На вопрос, будут ли новые назначения на посты главы МИД и Минобороны, Н.Пашинян заявил: "Премьер осуществит назначения на этих должностях".
Между тем, ранее во вторник, выступая в парламенте перед тем, как депутаты проголосовали за его назначение на пост премьера, Н.Пашинян заявил, что после своего избрания не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления.
"Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту", - сказал он.
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