НАТО в рамках военной помощи отправит в Грузию автомобили на сумму более 1 млн евро

Североатлантический альянс отправит в Грузию военные автотранспортные средства стоимостью более 1 млн евро, соответствующее соглашение в Тбилиси во вторник подписали глава Минобороны Грузии Леван Изория и помощник заместителя генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Джонатан Периш.

"Сегодня мы подписали соглашение, которое подразумевает оказание помощи Грузии со стороны НАТО. Речь идет о передаче автотранспортных средств, общая стоимость которых превышает 1 млн евро", - заявил Л.Изория на брифинге после встречи с представителем альянса.

По его словам, автотранспортные средства будут переданы для действующего в Грузии совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).

Л.Изория поблагодарил альянс за поддержку, отметив, что Грузия твердо продолжает путь интеграции в НАТО.

"Это воля грузинского народа. Это важная гарантия безопасности нашего народа и нашей страны", - заявил глава Минобороны Грузии.