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Регион 08.05.2018 18:03

В Грузии в продажу поступили дисконтные карты для туристов

"Банк Грузии" предлагает туристам карты Tourist Card, которые позволят гостям страны сэкономить на услугах, сообщает издание Georgia Today.

"Банк Грузии объявил о введении карт для туристов, которые позволят посетителям из-за границы пользоваться скидками при посещении ресторанов и различных достопримечательностей", - пишет газета.

По данным издания, Tourist Card дает возможность любому приехавшему в Грузию путешественнику оплачивать по карте стоимость поездки в метро, автобусе, маршрутном такси и по канатной дороге. Также можно пользоваться скидками в кафе, барах и ресторанах, музеях и магазинах сувениров, туристических компаниях, гостиницах и торговых центрах.

Стоимость карты составляет чуть больше 10 лари (250 рублей), она уже есть в продаже. При покупке Tourist Card гость страны получит сим-карту и тысячу мегабайт интернета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, КАРТА, СКИДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]