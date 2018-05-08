В Грузии в продажу поступили дисконтные карты для туристов

"Банк Грузии" предлагает туристам карты Tourist Card, которые позволят гостям страны сэкономить на услугах, сообщает издание Georgia Today.
"Банк Грузии объявил о введении карт для туристов, которые позволят посетителям из-за границы пользоваться скидками при посещении ресторанов и различных достопримечательностей", - пишет газета.
По данным издания, Tourist Card дает возможность любому приехавшему в Грузию путешественнику оплачивать по карте стоимость поездки в метро, автобусе, маршрутном такси и по канатной дороге. Также можно пользоваться скидками в кафе, барах и ресторанах, музеях и магазинах сувениров, туристических компаниях, гостиницах и торговых центрах.
Стоимость карты составляет чуть больше 10 лари (250 рублей), она уже есть в продаже. При покупке Tourist Card гость страны получит сим-карту и тысячу мегабайт интернета.
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