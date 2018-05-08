Ким Чен Ын считает возможной денуклеаризацию Корейского полуострова лишь в случае отсутствия угроз для КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита в Китай заявил, что считает возможной денуклеаризацию Корейского полуострова, но лишь в случае отсутствия враждебной политики в отношении КНДР, а также угроз ее безопасности, сообщают во вторник официальные китайские СМИ.
По их данным, во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае лидер КНДР заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть осуществлена после того, как все заинтересованные стороны прекратят враждебную политику по отношению к Северной Корее. Ким Чен Ын полагает, что при таком развитии событий у КНДР не будет необходимости в сохранении статуса ядерного государства.
Также, по информации китайских государственных СМИ, лидер КНДР выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон выстроят взаимное доверие посредством диалога.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Китай с двухдневным необъявленным визитом.
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