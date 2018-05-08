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Дальнее зарубежье 08.05.2018 18:20

Ким Чен Ын считает возможной денуклеаризацию Корейского полуострова лишь в случае отсутствия угроз для КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита в Китай заявил, что считает возможной денуклеаризацию Корейского полуострова, но лишь в случае отсутствия враждебной политики в отношении КНДР, а также угроз ее безопасности, сообщают во вторник официальные китайские СМИ.

По их данным, во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае лидер КНДР заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть осуществлена после того, как все заинтересованные стороны прекратят враждебную политику по отношению к Северной Корее. Ким Чен Ын полагает, что при таком развитии событий у КНДР не будет необходимости в сохранении статуса ядерного государства.

Также, по информации китайских государственных СМИ, лидер КНДР выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон выстроят взаимное доверие посредством диалога.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Китай с двухдневным необъявленным визитом.

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Тэги: КНДР, КНР, ЛИДЕР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]