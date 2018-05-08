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Регион 08.05.2018 19:01

В ОДКБ рассчитывают на продолжение интенсивного сотрудничества с Арменией при новом главе правительства

Генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров поздравил Николу Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОДКБ.

" Убежден, что Ваш политический опыт и всенародная поддержка позволят возглавляемому Вами правительству в кратчайшие сроки осуществить заявленные реформы, результатом которых станет мощный скачок во всестороннем развитии Армении, дальнейшее укрепление ее позиций на международной арене", - сообщил Ю.Хачатуров в поздравлении Н.Пашиняну, текст которого приводят в пресс-службе.

"Рассчитываю на продолжение интенсивного сотрудничества в деле укрепления ОДКБ, решения стоящих перед ней задач с учетом законных интересов всех государств - членов организации", - добавил генсек.

Ранее во вторник парламент Армении избрал Н.Пашиняна на пост премьера, за его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42. Для избрания кандидату требовалось минимум 53 голоса. Сови поздравления Н.Пашиняну уже принесли Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.

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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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