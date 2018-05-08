В России осталось около 1,6 млн ветеранов Великой Отечественной войны

Около 1,6 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны проживают в России, сообщили в Минтруде.
"По данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на 1 апреля 2018 года в Российской Федерации проживает около 1,6 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным, опубликованным на сайте, в России проживает 16 тыс. 691 инвалидов Великой Отечественной войны и 80 тыс. 367 участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период войны.
В числе ветеранов - 105 тыс. 338 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 114 тыс. 778 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 268 тыс. 128 вдов инвалидов и участников войны, более 941 тыс. 333 тружеников тыла.
Как отметили в ведомстве, в 2017 году общий размер материального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны с учетом пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения составил от 17 тыс. 492 руб. (труженики тыла) до 40 тыс. 347 руб. (участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность).
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