Путин подчеркивает, что костяк правительства должен быть сформирован, как можно быстрее

Президент РФ Владимир Путин призвал, как можно быстрее завершить формирование костяка нового правительства РФ.
Выступая в Госдуме В.Путин подчеркнул, что правительство "должно быть ответственным, сильным, готовым к последовательным и решительным шагам".
"Его формирование должно быть проведено максимально быстро. В составе правительства должен быть сформирован профессиональный костяк, способный эффективно и инициативно продолжить уже начатую работу и включиться в нее", - сказал глава государства.
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