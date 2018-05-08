Путин подчеркивает, что костяк правительства должен быть сформирован, как можно быстрее

Президент РФ Владимир Путин призвал, как можно быстрее завершить формирование костяка нового правительства РФ.

Выступая в Госдуме В.Путин подчеркнул, что правительство "должно быть ответственным, сильным, готовым к последовательным и решительным шагам".

"Его формирование должно быть проведено максимально быстро. В составе правительства должен быть сформирован профессиональный костяк, способный эффективно и инициативно продолжить уже начатую работу и включиться в нее", - сказал глава государства.