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СНГ 08.05.2018 19:43

Путин подчеркивает, что костяк правительства должен быть сформирован, как можно быстрее

Президент РФ Владимир Путин призвал, как можно быстрее завершить формирование костяка нового правительства РФ.

Выступая в Госдуме В.Путин подчеркнул, что правительство "должно быть ответственным, сильным, готовым к последовательным и решительным шагам".

"Его формирование должно быть проведено максимально быстро. В составе правительства должен быть сформирован профессиональный костяк, способный эффективно и инициативно продолжить уже начатую работу и включиться в нее", - сказал глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОСТЯК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]