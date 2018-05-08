Латвия для предотвращения гибридных угроз будет хранить информацию о лицах, пересекающих границу

Правительство Латвии в целях предотвращения так называемых "гибридных угроз" приняло подготовленные МВД правила об электронной информационной системе Государственной погранохраны, предусматривающие хранение информации о лицах, пересекающих внешнюю границу.
Эти изменения вносят вклад в глобальную европейскую безопасность, борьбу с терроризмом, предотвращение гибридных угроз и укрепление безопасности границ, полагают авторы документа.
Как отмечает агентство BNS, до сих пор в электронной информационной системе Госпогранохраны хранилась информация только о пересекающих внешнюю границу Латвии граждан третьих стран.
Хранение информации обо всех пересекающих внешнюю границу Латвии лицах позволит своевременно идентифицировать лиц, которые могут представлять потенциальную угрозу для безопасности государства, общественного порядка или здоровья, отмечает агентство.
Эта информация будет использоваться Госпогранохраной и другими правоохранительными органами также для подготовки оценки рисков, чтобы своевременно предпринять меры, необходимые для обеспечения внутренней безопасности Латвии, общественного порядка и безопасности.
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