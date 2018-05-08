В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»

6 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине». Этот фильм, снятый в Азербайджане в 2017 году, рассказывает о Герое Советского Союза, гвардии полковнике Габибулле Гусейнове. Призванный в Красную армию в 1941 году, он участвовал в боях в Белоруссии, битве за Кавказ, освобождении Прибалтики и погиб в Восточной Пруссии. Награжден званием Героя Советского Союза посмертно.
Перед началом показа гостей приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и сотрудник отдела кино Министерства культуры Азербайджанской Республики Алмаз Султанзаде. Режиссер фильма, президент Клуба авторской песни «Баку» Джавид Имамвердиев рассказал об истории его создания.
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