В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»

6 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине». Этот фильм, снятый в Азербайджане в 2017 году, рассказывает о Герое Советского Союза, гвардии полковнике Габибулле Гусейнове. Призванный в Красную армию в 1941 году, он участвовал в боях в Белоруссии, битве за Кавказ, освобождении Прибалтики и погиб в Восточной Пруссии. Награжден званием Героя Советского Союза посмертно.

Перед началом показа гостей приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и сотрудник отдела кино Министерства культуры Азербайджанской Республики Алмаз Султанзаде. Режиссер фильма, президент Клуба авторской песни «Баку» Джавид Имамвердиев рассказал об истории его создания.