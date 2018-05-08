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Регион 08.05.2018 20:26

ЕС и европейская "тройка" подтвердили необходимость полного выполнения иранской ядерной сделки

В поддержку полному и эффективному выполнению иранской ядерной сделки всеми сторонами выступили Евросоюз и европейская "тройка" (Франция, Германия и Великобритания) на консультациях во вторник в Брюсселе с Ираном, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

ЕС и европейская тройка провели консультации во вторник в Брюсселе с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"ЕС и европейская тройка использовали эту возможность для того, чтобы подтвердить их поддержку продолжению полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами ", - подчеркивается в сообщении.

Встреча прошла под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид с участием политдиректоров от Франции, Германии и Великобритании. Иранскую делегацию возглавлял замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник объявит о своем решении в отношении продолжения участия Соединенных Штатов в СВПД.

Глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с европейской "тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Д.Трамп пригрозил выйти из СВПД.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СДЕЛКА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]