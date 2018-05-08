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Регион 08.05.2018 20:46

В Республиканской партии Армении исключили вхождение в состав правительства республики

Республиканская партия Армении будет институциональной оппозицией, заявил заместитель председателя партии Армен Ашотян.

"Мы будем институциональной оппозицией. Наша стилистика будет варьироваться от текущей политической обстановки", - сказал А.Ашотян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, Республиканская партия не будет вовлечена в состав нового правительства.

"Было бы политическим лицемерием рассматривать этот вопрос. Не рассматривали и не будем рассматривать. Новое правительство должно само нести ответственность, материализовать свою программу", - отметил он.

Во вторник парламент Армении на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]