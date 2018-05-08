В Республиканской партии Армении исключили вхождение в состав правительства республики

Республиканская партия Армении будет институциональной оппозицией, заявил заместитель председателя партии Армен Ашотян.
"Мы будем институциональной оппозицией. Наша стилистика будет варьироваться от текущей политической обстановки", - сказал А.Ашотян на пресс-конференции во вторник.
По его словам, Республиканская партия не будет вовлечена в состав нового правительства.
"Было бы политическим лицемерием рассматривать этот вопрос. Не рассматривали и не будем рассматривать. Новое правительство должно само нести ответственность, материализовать свою программу", - отметил он.
Во вторник парламент Армении на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна.
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