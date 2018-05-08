8 трлн рублей дополнительных расходов на национальные цели будет достаточно, заявил Путин

Предполагалось, что на реализацию указа президента РФ от 7 мая потребуется порядка 10 трлн рублей, однако решили остановиться на 8 трлн, сообщил глава государства Владимир Путин.
"Первоначально, когда выстраивали программу, изложенную во вчерашнем указе, исходили из необходимости дополнительно изыскать 10 трлн рублей", - сказал В.Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник после голосования по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ.
"До позавчерашнего дня спорили, все посчитали. Мы оптимизировали эту цифру до 8 трлн. Считаем, что 8 трлн дополнительных расходов будет достаточно", - отметил он.
По его словам президента, эти средства пойдут на развитие системы здравоохранения, образования, инфраструктуры.
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