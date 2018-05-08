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Внешняя политика 08.05.2018 19:26

Баку и Рим обсудили шаги для пресечения незаконной деятельности итальянских компаний в Карабахе – МИД Азербайджана

Баку предложил Риму пресекать незаконные визиты и деятельность итальянских компаний на оккупированных азербайджанских территориях, сообщает МИД Азербайджана.

МИДы Азербайджана и Италии 8 мая провели вторые консульские консультации, на которых обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

"В ходе консультаций Глава Консульского управления МИД Фаик Багиров проинформировал о ходе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций Совбеза ООН. Кроме этого, стороны обсудили вопросы пресечения госорганами Италии незаконных визитов и деятельности компаний на оккупированных азербайджанских территориях", - отмечает МИД

Кроме этого, в ходе консультаций обсуждались возможности подписания новых соглашений для расширения сотрудничества.

"Стороны заявили о намерении усилить сотрудничество в сфере образования", - подчеркивает МИД.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]