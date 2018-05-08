Баку и Рим обсудили шаги для пресечения незаконной деятельности итальянских компаний в Карабахе – МИД Азербайджана

Баку предложил Риму пресекать незаконные визиты и деятельность итальянских компаний на оккупированных азербайджанских территориях, сообщает МИД Азербайджана.
МИДы Азербайджана и Италии 8 мая провели вторые консульские консультации, на которых обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.
"В ходе консультаций Глава Консульского управления МИД Фаик Багиров проинформировал о ходе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций Совбеза ООН. Кроме этого, стороны обсудили вопросы пресечения госорганами Италии незаконных визитов и деятельности компаний на оккупированных азербайджанских территориях", - отмечает МИД
Кроме этого, в ходе консультаций обсуждались возможности подписания новых соглашений для расширения сотрудничества.
"Стороны заявили о намерении усилить сотрудничество в сфере образования", - подчеркивает МИД.
А.Азизов
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