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Бизнес и законодательство 08.05.2018 20:10

Бухарест интересуется перевозкой грузов по ТК Восток-Запад – посол в Азербайджане

Очередное, пятое заседание, азербайджано-румынской межправительственной комиссии (МПК) по научно-техническому сотрудничеству и торгово-экономическим связям состоится 2-3 июля 2018 года в Бухаресте.

"Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с послом Румынии в Баку Данном Ианку. На встрече достигнута договоренность о проведении пятого заседания МПК и азербайджано-румынского бизнес-форума 2-3 июля в Бухаресте", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Ш.Мустафаев на встрече подчеркнул, что в 2017 году азербайджано-румынский взаимный товарооборот вырос на 70%, в первом квартале 2018 года – в 3 раза.

Министр подчеркнул, что Баку и Бухарест могут расширить сотрудничество в таких отраслях, как промышленность, энергетика, транспорт, АПК.

Д.Ианку, в свою очередь, подчеркнул, что Румыния заинтересована в участии в проекте Восток-Запад и организовать перевозку грузов по этому коридору. Кроме этого, Румыния заинтересована в строительстве подземных газохранилищ в Азербайджане, расширять сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, в сфере продовольственной безопасности.

В последний раз азербайджано-румынская МПК собиралась в июле 2009 года в Баку.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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