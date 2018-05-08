Бухарест интересуется перевозкой грузов по ТК Восток-Запад – посол в Азербайджане

Очередное, пятое заседание, азербайджано-румынской межправительственной комиссии (МПК) по научно-техническому сотрудничеству и торгово-экономическим связям состоится 2-3 июля 2018 года в Бухаресте.
"Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с послом Румынии в Баку Данном Ианку. На встрече достигнута договоренность о проведении пятого заседания МПК и азербайджано-румынского бизнес-форума 2-3 июля в Бухаресте", - отмечается в сообщении Минэкономики Азербайджана.
Ш.Мустафаев на встрече подчеркнул, что в 2017 году азербайджано-румынский взаимный товарооборот вырос на 70%, в первом квартале 2018 года – в 3 раза.
Министр подчеркнул, что Баку и Бухарест могут расширить сотрудничество в таких отраслях, как промышленность, энергетика, транспорт, АПК.
Д.Ианку, в свою очередь, подчеркнул, что Румыния заинтересована в участии в проекте Восток-Запад и организовать перевозку грузов по этому коридору. Кроме этого, Румыния заинтересована в строительстве подземных газохранилищ в Азербайджане, расширять сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, в сфере продовольственной безопасности.
В последний раз азербайджано-румынская МПК собиралась в июле 2009 года в Баку.
А.Азизов
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