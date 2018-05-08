Баку не спешит с выводами после заявлений Пашиняна о Карабахе, ожидает от Армении трезвой оценки ситуации - МИД Азербайджана

Азербайджан ожидает дальнейших шагов от Армении в нагорно-карабахском урегулировании, основанных на трезвой оценке ситуации в регионе, заявил во вторник агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Первые заявления новоиспеченного премьер-министра Армении Н.Пашиняна в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем ответов. Что это первичная наивность, незнание предмета или бравада победителя, а может все это вместе?! Поживем, увидим", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, Азербайджан ранее заявлял, что надеется на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут "трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку и принять важные для Армении и армянского народа решения в отношении мирного урегулирования конфликта".
Ранее Н.Пашинян заявил, что Армения готова к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу. "Я готов к переговорам с руководителем Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ. Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта - Карабаха", - отметил он.
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