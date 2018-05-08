США планируют восстановить все санкции в отношении Ирана и ввести новые - газета

Вашингтон готовятся восстановить все санкции в отношении Тегерана и также ввести дополнительные экономические ограничения, сообщает во вторник интернет-портал американской газеты "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на представителя американской администрации, который прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, Д.Трамп проинформировал Э.Макрона о планах объявления о выходе из сделки по иранскому атому, которая была заключена в период нахождения у власти его предшественника Барака Обамы.

Издание также приводит свидетельства еще одного осведомленного источника, который сообщил, что разговор Д.Трампа с Э.Макроном о сохранении сделки закончился после того, как президент США настоятельно выступил за сохранение жестких ограничений на производство ядерного топлива в Иране после 2030 года. В соответствии с действующим соглашением эти ограничения снимаются.

Елисейский дворец, комментируя телефонный разговор двух президентов, ограничился констатацией факта, что "президенты обсудили вопросы, связанные с достижением мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Ожидается, что Д.Трамп официально объявит о решении по ядерной сделке с Ираном во вторник в 14:00 местного времени