Сумское НПО решило ликвидировать филиал в Азербайджане

ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО) решило ликвидировать филиал в Азербайджанской Республике в связи с отсутствием необходимости в его деятельности для представления интересов компании.

Согласно информации объединения в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принято наблюдательным советом 7 мая.

Основными задачами филиала, согласно публикации, были исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

Как сообщалось, некогда Сумское НПО связывали с нефтяными, газовыми и химическими предприятиями Азербайджана тесные партнерские отношения.

При этом, в частности, в 2002 году украинское предприятие построило и сдало в эксплуатацию азербайджанскую КС "Северная" мощностью 6,3 МВт, участвовало в строительстве и модернизации объектов химической промышленности в Сумгаите.

В 2005 году Сумское НПО построило "под ключ" КС "Астара" мощностью 3 млн куб. м газа в сутки, а затем в 2010 году участвовало в ее модернизации.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).

В 2017 году чистый доход НПО сократился на 17,6% к 2016 году, до 905,32 млн грн, чистый убыток сократился незначительно, до 1 млрд 123 млн грн.