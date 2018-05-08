Медведев на посту премьера обещает сделать все возможное для повышения уровня жизни россиян

Дмитрий Медведев, указ о назначении которого председателем правительства во вторник подписал президент РФ Владимир Путин, поблагодарил главу государства и депутатов за оказанное доверие.

"Я благодарен президенту России и депутатам Государственной Думы за оказанное доверие. На посту председателя правительства сделаю все возможное для развития нашей страны - в социальной сфере, экономике, а также для повышения уровня жизни людей", - написал Д.Медведев во вторник в своем микроблоге в "Твиттере".

Госдума ранее в понедельник одобрила предложенную В.Путиным кандидатуру Д.Медведева на пост главы правительства. Д.Медведев стал тринадцатым за время существования независимой России и третьим председателем правительства, переизбранным на второй срок, закрепив за собой статус "долгожителя" на премьерском Олимпе (более шести лет).