Медведев на посту премьера обещает сделать все возможное для повышения уровня жизни россиян

Дмитрий Медведев, указ о назначении которого председателем правительства во вторник подписал президент РФ Владимир Путин, поблагодарил главу государства и депутатов за оказанное доверие.
"Я благодарен президенту России и депутатам Государственной Думы за оказанное доверие. На посту председателя правительства сделаю все возможное для развития нашей страны - в социальной сфере, экономике, а также для повышения уровня жизни людей", - написал Д.Медведев во вторник в своем микроблоге в "Твиттере".
Госдума ранее в понедельник одобрила предложенную В.Путиным кандидатуру Д.Медведева на пост главы правительства. Д.Медведев стал тринадцатым за время существования независимой России и третьим председателем правительства, переизбранным на второй срок, закрепив за собой статус "долгожителя" на премьерском Олимпе (более шести лет).
Баку не спешит с выводами после заявлений Пашиняна о Карабахе, ожидает от Армении трезвой оценки ситуации - МИД Азербайджана
Баку и Рим обсудили шаги для пресечения незаконной деятельности итальянских компаний в Карабахе – МИД Азербайджана
Сумское НПО решило ликвидировать филиал в Азербайджане
Бухарест интересуется перевозкой грузов по ТК Восток-Запад – посол в Азербайджане
Патриарх Кирилл обсудил церковно-государственное взаимодействие в Азербайджане с новым послом РФ в Баку Бочарниковым
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
Состоялся 5-ый Международный Caspian Energy Forum Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»