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СНГ 08.05.2018 21:57

Медведев на посту премьера обещает сделать все возможное для повышения уровня жизни россиян

Дмитрий Медведев, указ о назначении которого председателем правительства во вторник подписал президент РФ Владимир Путин, поблагодарил главу государства и депутатов за оказанное доверие.

"Я благодарен президенту России и депутатам Государственной Думы за оказанное доверие. На посту председателя правительства сделаю все возможное для развития нашей страны - в социальной сфере, экономике, а также для повышения уровня жизни людей", - написал Д.Медведев во вторник в своем микроблоге в "Твиттере".

Госдума ранее в понедельник одобрила предложенную В.Путиным кандидатуру Д.Медведева на пост главы правительства. Д.Медведев стал тринадцатым за время существования независимой России и третьим председателем правительства, переизбранным на второй срок, закрепив за собой статус "долгожителя" на премьерском Олимпе (более шести лет).

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Тэги: МЕДВЕДЕВ, ПРЕМЬЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]