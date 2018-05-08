Министр обороны Украины сообщил о планах строительства хранилищ боеприпасов нового поколения

В Украине в текущем году планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов, работы начнутся в мае.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, вопрос строительства таких хранилищ рассматривался во вторник в рамках инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области главой оборонного ведомства Степаном Полтораком.
"Задача, которая стоит перед нами, - ответственная, непростая, но вполне выполнимая. (...) Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - отметил С.Полторак.
В Минобороны указали, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.
Министр также отметил, что на базе военных арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.
"Сегодня я еще раз убедился, что у нас есть все возможности создать на базе арсеналов Вооруженных сил Украины производственные мощности, специально предназначенные для производства боеприпасов путем их сборки", - сказал С.Полторак.
По его словам, такой механизм позволит сконцентрировать процессы производства, ремонта и хранения боеприпасов в одном месте, что создаст безопасные условия для населения и значительно удешевит логистическую составляющую.
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