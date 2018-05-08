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СНГ 08.05.2018 22:09

Министр обороны Украины сообщил о планах строительства хранилищ боеприпасов нового поколения

В Украине в текущем году планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов, работы начнутся в мае.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, вопрос строительства таких хранилищ рассматривался во вторник в рамках инспектирования военного арсенала в Хмельницкой области главой оборонного ведомства Степаном Полтораком.

"Задача, которая стоит перед нами, - ответственная, непростая, но вполне выполнимая. (...) Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - отметил С.Полторак.

В Минобороны указали, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Министр также отметил, что на базе военных арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.

"Сегодня я еще раз убедился, что у нас есть все возможности создать на базе арсеналов Вооруженных сил Украины производственные мощности, специально предназначенные для производства боеприпасов путем их сборки", - сказал С.Полторак.

По его словам, такой механизм позволит сконцентрировать процессы производства, ремонта и хранения боеприпасов в одном месте, что создаст безопасные условия для населения и значительно удешевит логистическую составляющую.

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Тэги: УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ, ХРАНИЛИЩА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]