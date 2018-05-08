Глава Минобороны Армении счел правильным уйти в отставку

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Виген Саркисян в понедельник заявил о сложении своих полномочий.
"Исходя из политических реалий время расставания настало намного раньше. Так правильно", - говорится в распространённом во вторник заявлении В.Саркисяна.
По его словам, должность министра - политическая, и эффективная работа возможна лишь в команде единомышленников.
"Заверяю, что в другом статусе продолжу служить своей стране и народу", - отметил он.
В.Саркисян был назначен министром обороны 3 октября 2016 года. До этого он занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.
18 апреля 2018 года президент Армении Армен Саркисян переназначил В.Саркисяна в должности министра обороны.
23 апреля премьер-министр Армении С.Саргсян после многодневных акций протеста подал в отставку. На этот пост он был избран в парламенте 17 апреля.
Согласно конституции Армении, после отставки премьера правительство также ушло в отставку.
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