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Регион 08.05.2018 21:07

Глава Минобороны Армении счел правильным уйти в отставку

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Виген Саркисян в понедельник заявил о сложении своих полномочий.

"Исходя из политических реалий время расставания настало намного раньше. Так правильно", - говорится в распространённом во вторник заявлении В.Саркисяна.

По его словам, должность министра - политическая, и эффективная работа возможна лишь в команде единомышленников.

"Заверяю, что в другом статусе продолжу служить своей стране и народу", - отметил он.

В.Саркисян был назначен министром обороны 3 октября 2016 года. До этого он занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.

18 апреля 2018 года президент Армении Армен Саркисян переназначил В.Саркисяна в должности министра обороны.

23 апреля премьер-министр Армении С.Саргсян после многодневных акций протеста подал в отставку. На этот пост он был избран в парламенте 17 апреля.

Согласно конституции Армении, после отставки премьера правительство также ушло в отставку.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБОРОНА, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]