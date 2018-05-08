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Дальнее зарубежье 08.05.2018 21:31

В Париже не подтверждают, что в беседе с Макроном Трамп сообщил о планах объявления о выходе из ядерной сделки с Ираном

Елисейский дворец во вторник опроверг сообщения американской газеты "Нью-Йорк таймс" о том, что президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорил о планах выхода из соглашения с Ираном по атому, сообщают западные СМИ.

Интернет-портал "Нью-Йорк таймс" ранее во вторник сообщил со ссылкой на представителя американской администрации, который, комментируя телефонный разговор Д.Трампа с Э.Макроном, рассказал о том, что президент США проинформировал французского коллегу о планах объявления о выходе из сделки по иранскому атому, которая была заключена в период нахождения у власти его предшественника Барака Обамы.

Елисейский дворец, комментируя телефонный разговор двух президентов, ограничился констатацией факта, что "президенты обсудили вопросы, связанные с достижением мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Ожидается, что Д.Трамп официально объявит о решении по ядерной сделке с Ираном во вторник в 14:00 местного времени.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ИРАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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