США выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Тегерана, он также объявил о восстановлении действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Д.Трамп во время выступления из Белого дома во вторник.

После этого президент подписал данный меморандум.

Президент пообещал санкции "высшего уровня" против Ирана, а также заявил о готовности ввести санкции против любой страны, которая может помогать Тегерану в получении ядерного оружия.

"Америка не будет в заложниках ядерного шантажа", - подчеркнул Д.Трамп.

"Сегодняшние действия (администрации США - ИФ) направляют критически важный сигнал: США более не делают пустые угрозы. Когда я даю обещания, я их держу", - добавил он.