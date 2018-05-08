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Регион 08.05.2018 22:50

США выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Тегерана, он также объявил о восстановлении действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Д.Трамп во время выступления из Белого дома во вторник.

После этого президент подписал данный меморандум.

Президент пообещал санкции "высшего уровня" против Ирана, а также заявил о готовности ввести санкции против любой страны, которая может помогать Тегерану в получении ядерного оружия.

"Америка не будет в заложниках ядерного шантажа", - подчеркнул Д.Трамп.

"Сегодняшние действия (администрации США - ИФ) направляют критически важный сигнал: США более не делают пустые угрозы. Когда я даю обещания, я их держу", - добавил он.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]