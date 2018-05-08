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Регион 08.05.2018 22:52

Трамп утверждает, что располагает доказательствами нарушения Тегераном СВПД

США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", - заявил он, объявляя о решении вывести США из соглашения по иранской ядерной программе.

"На прошлой неделе правительство Израиля опубликовало документы, содержащие разведданные... которые демонстрируют историческое стремление иранского режима (иметь в своем распоряжении - ИФ) ядерные вооружения", - добавил он.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]