Трамп утверждает, что располагает доказательствами нарушения Тегераном СВПД

США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", - заявил он, объявляя о решении вывести США из соглашения по иранской ядерной программе.

"На прошлой неделе правительство Израиля опубликовало документы, содержащие разведданные... которые демонстрируют историческое стремление иранского режима (иметь в своем распоряжении - ИФ) ядерные вооружения", - добавил он.