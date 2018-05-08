Трамп пригрозил Ирану еще большими санкциями, если Тегеран не прекратит развивать ядерную программу

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана будут более серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.
"Мощные санкции вступят в силу, если режим (иранский - ИФ) продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого", - сказал он во вторник во время выступления из Белого дома.
Ранее Д.Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций.
СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
Американский президент неоднократно критиковал это соглашение, отмечая, что документ не охватывает ряд важных вопросов, в частности - проблему разработки Ираном баллистических ракет.
В свою очередь, ряд европейских союзников США предлагают сохранить в силе соглашение по атому, но параллельно работать над другим договором, касающимся иных спорных вопросов между Западом и Тегераном.
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