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Регион 08.05.2018 23:00

Трамп пригрозил Ирану еще большими санкциями, если Тегеран не прекратит развивать ядерную программу

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана будут более серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.

"Мощные санкции вступят в силу, если режим (иранский - ИФ) продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого", - сказал он во вторник во время выступления из Белого дома.

Ранее Д.Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций.

СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Американский президент неоднократно критиковал это соглашение, отмечая, что документ не охватывает ряд важных вопросов, в частности - проблему разработки Ираном баллистических ракет.

В свою очередь, ряд европейских союзников США предлагают сохранить в силе соглашение по атому, но параллельно работать над другим договором, касающимся иных спорных вопросов между Западом и Тегераном.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]