Администрация США дает время сторонам, ведущим дела с Ираном, для завершения этой деятельности - Белый дом

Администрация США в свете своего решения возобновить действие санкций, связанных с иранской ядерной программой, предоставляет всем сторонам, занимающейся коммерческой деятельностью с Ираном, время для ее прекращения, говорится в заявлении Белого дома.
"Тем, кто занимается бизнесом с Ираном, предоставляется время, которое позволит им свернуть операции и коммерческую активность, в которые вовлечен Иран", - отмечается в заявлении.
"Те, кто к концу этого периода времени не сможет свернуть подобную деятельность с участием Ирана, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями", - отмечается в документе.
Заявление уточняет, что восстановленные санкции будут иметь своей целью такие секторы иранской экономики как энергетика, нефтехимическая отрасль и финансы.
При этом в заявлении утверждается, что деньги, полученные Тегераном в результате действия соглашения по ядерной программе, в итоге направлялись не на улучшение благосостояния иранского народа, а на военное строительство и на поддержку различных группировок, таких как "Хезболла" и ХАМАС.
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