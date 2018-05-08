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Регион 08.05.2018 22:54

Администрация США дает время сторонам, ведущим дела с Ираном, для завершения этой деятельности - Белый дом

Администрация США в свете своего решения возобновить действие санкций, связанных с иранской ядерной программой, предоставляет всем сторонам, занимающейся коммерческой деятельностью с Ираном, время для ее прекращения, говорится в заявлении Белого дома.

"Тем, кто занимается бизнесом с Ираном, предоставляется время, которое позволит им свернуть операции и коммерческую активность, в которые вовлечен Иран", - отмечается в заявлении.

"Те, кто к концу этого периода времени не сможет свернуть подобную деятельность с участием Ирана, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями", - отмечается в документе.

Заявление уточняет, что восстановленные санкции будут иметь своей целью такие секторы иранской экономики как энергетика, нефтехимическая отрасль и финансы.

При этом в заявлении утверждается, что деньги, полученные Тегераном в результате действия соглашения по ядерной программе, в итоге направлялись не на улучшение благосостояния иранского народа, а на военное строительство и на поддержку различных группировок, таких как "Хезболла" и ХАМАС.

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Тэги: США, ИРАН, КОММЕРЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]