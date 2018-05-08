Израиль поддержал выход США из СВПД

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку решению президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

"Израиль всецело поддерживает смелое решение президента Трампа по отказу от провальной ядерной сделки", - заявил он.

Б.Нетаньяху отметил, что "Израиль с самого начала был против ядерной сделки".

Ранее Д.Трамп сообщил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Объявляя о своем решении, президент США в частности сослался на разведданные Израиля, якобы подтверждающие, что правительство Ирана продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на условия договора.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.