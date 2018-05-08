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Дальнее зарубежье 08.05.2018 23:10

Израиль поддержал выход США из СВПД

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку решению президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.

"Израиль всецело поддерживает смелое решение президента Трампа по отказу от провальной ядерной сделки", - заявил он.

Б.Нетаньяху отметил, что "Израиль с самого начала был против ядерной сделки".

Ранее Д.Трамп сообщил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Объявляя о своем решении, президент США в частности сослался на разведданные Израиля, якобы подтверждающие, что правительство Ирана продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на условия договора.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]