Израиль поддержал выход США из СВПД

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку решению президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.
"Израиль всецело поддерживает смелое решение президента Трампа по отказу от провальной ядерной сделки", - заявил он.
Б.Нетаньяху отметил, что "Израиль с самого начала был против ядерной сделки".
Ранее Д.Трамп сообщил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Объявляя о своем решении, президент США в частности сослался на разведданные Израиля, якобы подтверждающие, что правительство Ирана продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на условия договора.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
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