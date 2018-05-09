Санкции против Ирана будут восстановлены в течение 180 дней - Минфин США

Санкции Вашингтона в отношении Ирана будут полностью восстановлены в 180-дневный срок после объявления президента Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, сообщило во вторник министерство финансов США.

"В соответствии с указаниями президента, департаменты и ведомства начнут процесс 90-дневного и 180-дневного периодов свертывания деятельности, связанной с Ираном, в соответствии с санкциями США, снятыми в рамках СВПД. По истечении 180-дневного периода санкции будут восстановлены в полной мере", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее 8 мая Д.Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.