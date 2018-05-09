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Регион 09.05.2018 09:07

Санкции против Ирана будут восстановлены в течение 180 дней - Минфин США

Санкции Вашингтона в отношении Ирана будут полностью восстановлены в 180-дневный срок после объявления президента Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, сообщило во вторник министерство финансов США.

"В соответствии с указаниями президента, департаменты и ведомства начнут процесс 90-дневного и 180-дневного периодов свертывания деятельности, связанной с Ираном, в соответствии с санкциями США, снятыми в рамках СВПД. По истечении 180-дневного периода санкции будут восстановлены в полной мере", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее 8 мая Д.Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]