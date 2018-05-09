Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 16° 24° 11 Май 13° 23° 12 Май 13° 20°

Регион 09.05.2018 09:30

Дополнительные санкции США в отношении Ирана могут коснуться и сотрудничающих с ним европейских компаний - Госдеп

В Госдепе не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении Ирана, которые могут коснуться европейских компаний.

"Мы действительно думаем, что с учетом внедрения корпуса стражей исламской революции в экономику Ирана и поведения Ирана в регионе, а также другой неблаговидной деятельности, компании не должны вести дела в Иране. Это (введение дополнительных санкций - ИФ) предполагаемое последствие", - сообщили журналистам два высокопоставленных чиновника Госдепартамента.

По их словам, переговоры с европейскими союзниками продолжаются.

Они отметили, что США по-прежнему "надеются на заключение всеобъемлющей сделки по противодействию злонамеренной деятельности Ирана посредством глобальных усилий".

Ранее во вторник Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


Новый госсекретарь США хочет "раз и навсегда" решить проблему КНДР И.о. главы МИД Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителем госдепа США Трамп считает, что Помпео будет великолепным госсекретарем США Трамп относится к России жестче, чем администрация Обамы - представитель госдепа Госдеп США выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово Трамп не уведомил Тиллерсона о причинах его отставки - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]