Дополнительные санкции США в отношении Ирана могут коснуться и сотрудничающих с ним европейских компаний - Госдеп

В Госдепе не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении Ирана, которые могут коснуться европейских компаний.
"Мы действительно думаем, что с учетом внедрения корпуса стражей исламской революции в экономику Ирана и поведения Ирана в регионе, а также другой неблаговидной деятельности, компании не должны вести дела в Иране. Это (введение дополнительных санкций - ИФ) предполагаемое последствие", - сообщили журналистам два высокопоставленных чиновника Госдепартамента.
По их словам, переговоры с европейскими союзниками продолжаются.
Они отметили, что США по-прежнему "надеются на заключение всеобъемлющей сделки по противодействию злонамеренной деятельности Ирана посредством глобальных усилий".
Ранее во вторник Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.
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