Недовольство решением президента Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном высказали члены Конгресса США от обеих партий

Некоторые американские конгрессмены - республиканцы и демократы - выразили недовольство в связи с решением президента США выйти из сделки с Ираном.
По мнению демократа-сенатора от штата Виргиния Марка Уорнера, такой шаг Вашингтона "вбивает клин между США и их союзниками".
С ним согласен экс-кандидат на пост вице-президента США от демократов, сенатор от штата Виргиния Тим Кейн: "Я думаю, что это вобьет клин между США и нашими европейскими союзниками".
Сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Роберт Менендез считает, что Д.Трамп совершил "огромную ошибку", выйдя из сделки "без плана".
Его мнение поддержал республиканец, сенатор США от штата Аризона Джеффри Флэйк: "Я просто не думаю, что это мудрый шаг".
"Без доказательств того, что Иран нарушает соглашение, ошибочно полностью отказаться от этой сделки", - заявил в свою очередь республиканец Майк Тернер, член Палаты представителей США.
Сенатор от штата Теннесси, республиканец Боб Коркер назвал разочаровывающим тот факт, что Белый дом не смог достичь соглашения с американскими союзниками, однако выразил уверенность в том, что Дональдрамп будет работать над лучшей сделкой.
Республиканка Сьюзан Коллинз, сенатор США от штата Мэн также, как и президент, считает, что иранская сделка была ошибочной, но при этом она заявила, что предпочитает подход, при котором США "исправят ее недостатки" с союзниками.
Ранее во вторник Д.Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.
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