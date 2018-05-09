Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с решением США выйти из ядерной сделки с Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что он глубоко обеспокоен решением США о выходе из сделки с Ираном и восстановлении санкций в отношении Тегерана.

"Я глубоко обеспокоен сегодняшним сообщением о намерении США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий и начале процесс восстановления американских санкций", - приводятся в "Твиттере" слова генсека.

В заявлении главы ООН говорится, что совместный всеобъемлющий план действий является важнейшим достижением в сфере нераспространения ядерного оружия и дипломатии, а также вносит важный вклад в обеспечение регионального и международного мира и безопасности.

А.Гутерриш призвал все стороны соглашения по иранской ядерной программе в полной мере соблюдать свои обязательства, а другие государства - оказывать им в этом необходимую поддержку.

"Я призываю других участников СВПД полностью соблюдать свои обязательства по сделке, а всех других членов ООН - поддержать это соглашение", - заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что все проблемы, связанные с осуществлением соглашения, должны решаться с помощью предусмотренных в нем механизмов.

По словам генсека, вопросы, которые напрямую не касаются положений сделки, не должны подрывать усилия по ее реализации.

Ранее во вторник Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегеран