Управляющие ЕБРР соберутся в Иордании, российская сессия вернулась в повестку спустя 4 года

Ежегодное заседание совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и сопровождающий его деловой форум пройдут в Иордании 9-10 мая.
После четырехлетней паузы в повестку вновь вернулась российская сессия, следует из программы мероприятия.
ЕБРР приостановил инвестиции в российские проекты в июле 2014 года после введения против России санкций со стороны Евросоюза и США. С этого же момента из программы ежегодного заседания совета управляющих банка исчезла сессия, посвященная России.
Последний раз ситуация в российской экономике в рамках этого мероприятия обсуждалась в Польше в 2014 году.
В этом году планируется обсудить экономическое развитие и инвестиционные возможности в России. В дискуссии примут участие пока еще занимающий пост директора от России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов (его сменит на этом посту заместитель Сергей Веркашанский), замминистра финансов РФ Владимир Колычев, генеральный директор "Хлебпрома" Антон Губкин, директор направления "Развитие регионов и инвестиционный климат" Агентства стратегических инициатив Игорь Кустарин, финансовый директор "Московской биржи" Максим Лапин и партнер UFG Private Equity Доминик Рид.
Что послужило основанием для возвращения российской сессии в повестку ежегодного собрания, пока не ясно: никаких признаков политического "потепления" в отношениях РФ и ЕБРР не появлялось.
Россия не раз говорила, что ЕБРР, отказавшись от новых проектов в РФ, тем самым лишил себя одной из основных статей прибыли. Представители РФ предупреждали, что банк в ближайшие годы начнет испытывать проблемы с качеством активов и способностью зарабатывать прибыль. В 2017 году банк сократил чистую прибыль на 22% - до 772 млн евро по сравнению с 992 млн евро в 2016 году.
Основной темой заседания совета управляющих ЕБРР и делового форума является "активизация экономик".
В ходе этого мероприятия также может быть поднят вопрос расширения географии присутствия ЕБРР. В официальной повестке он не стоит, но ранее источник "Интерфакса" не исключал начала дискуссии вокруг этой темы. По словам собеседника агентства, управляющие начнут ее обсуждение в ходе ежегодного собрания, но результаты будут зафиксированы в 2019 году, когда будут утверждаться "Среднесрочные направления деятельности ЕБРР" на 2021-2025 годы.
Глава ЕБРР Сума Чакрабарти ранее в интервью Guardian высказался за расширение географии присутствия банка в странах Африки южнее Сахары. Однако первоочередными кандидатами для экспансии банка в материалах к заседанию совета, по словам источника "Интерфакса", названы средиземноморские страны, а именно Алжир, Ливия и Сирия. Обсуждаться может еще ряд стран, при этом ЕБРР не исключает разные форматы присутствия, включая адресный (например, только проекты перехода к "зеленой экономике").
ЕБРР, создававшийся в начале 1990-х годов для оказания помощи странам Восточной и Центральной Европы в процессе перехода к рыночной экономике, уже давно вышел за пределы своего "исторического" региона присутствия. Банк работает в Монголии, Египте, Иордании, Ливане, Тунисе, Марокко, Узбекистане, Туркмении и других странах.
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