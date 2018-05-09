Израильские самолеты нанесли удар по окрестностям Дамаска, ПВО Сирии перехватили две ракеты - СМИ

ВВС Израиля во вторник нанесли ракетный удар по военной базе, расположенный недалеко от Дамаска, сообщают сирийские государственные СМИ.
При этом один из сирийских командиров заявил, что ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты.
Ранее СМИ сообщали, что к югу от Дамаска были зафиксированы несколько взрывов.
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