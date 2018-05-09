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Дальнее зарубежье 09.05.2018 09:40

Израильские самолеты нанесли удар по окрестностям Дамаска, ПВО Сирии перехватили две ракеты - СМИ

ВВС Израиля во вторник нанесли ракетный удар по военной базе, расположенный недалеко от Дамаска, сообщают сирийские государственные СМИ.

При этом один из сирийских командиров заявил, что ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты.

Ранее СМИ сообщали, что к югу от Дамаска были зафиксированы несколько взрывов.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, РАКЕТЫ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]