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Финансы 09.05.2018 15:34

Аргентина ведет переговоры с МВФ о кредитной линии на $30 млрд

Аргентина начала переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении гибкой кредитной линии, заявил в телеобращении к населению страны президент Маурисио Макри.

"Всего несколько минут назад я говорил с директором (МВФ - ИФ) Кристин Лагард, и она подтвердила, что мы сегодня же начнем работу над соглашением", - сказал аргентинский президент.

Он не уточнил потенциальную сумму кредита. Вместе с тем информированные источники сообщили агентству Bloomberg, что речь идет о $30 млрд.

"Такой шаг позволит нам укрепить рост и программу развития. Он позволит нам встретить новый глобальный сценарий лицом к лицу и избежать тех кризисов, с которыми мы сталкивались ранее", - уверен М.Макри.

После выступления президента, которое было первым за время майского кризиса в Аргентине, министр казначейства Николас Духовне провел пресс-конференцию. Он кратко обрисовал неблагоприятные условия в стране: унаследованный от предыдущего правительства высокий дефицит бюджета, ухудшение ситуации на внешних рынках.

Обсуждаемый кредит от МВФ министр назвал "превентивным финансированием".

На протяжении последних 14 лет Аргентина почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

В первые дни 2018 года Аргентина привлекла на долговых рынках $9 млрд, и министр финансов Луис Капуто с тех пор несколько раз обещал больше не размещать долговые обязательства в ближайшее время.

Аргентинское песо, курс которого ранее во вторник падал более чем на 5%, до нового минимума, замедлил снижение до 1,3% на новостях о переговорах с МВФ. За доллар дают около 22,25 песо.

Волатильность аргентинской нацвалюты за последние 10 дней близка к максимуму с января 2016 года. На прошлой неделе стоимость песо сократилась на 6%, и ЦБ страны был вынужден за семь дней поднять процентные ставки с 27,25% до 40% в три этапа, чтобы сдержать инфляцию и обвал валюты. С начала года песо упало на 20%.

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Тэги: АРГЕНТИНА, МВФ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]