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ТЭК 09.05.2018 10:10

АМОК в 2018 году введет в эксплуатацию 12 добывающих скважин на блоке Азери-Чираг-Гюнешли

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) планирует в 2018 году ввести в эксплуатацию 16 новых скважин на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), отмечает глава компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев в своей статье, опубликованной в среду в газете «Азербайджан».

«В I-ом квартале 2018 года на блоке АЧГ были введены в эксплуатацию 5 добывающих скважин. В целом в течение текущего года на данной контрактной площади будет пробурено 12 добывающих и 4 водонагнетательные скважины», - отметил Р.Абдуллаев.

Он также напомнил, что за весь период с начала разработки в ноябре 1997 году и по состоянию на 1 апреля 2018 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 452,6 млн тонн нефти и 143,5 млрд кубометров попутного газа.

Как сообщалось, в 2017 году на блоке АЧГ было пробурено 17 нефтедобывающих и 3 водонагнетательные скважины. По состоянию на конец 2017 года в эксплуатации находились 115 нефтедобывающих и 54 водо- и газонагнетательные скважины.

В 2017 году добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2017 году составила 29 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40-43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЯ, БУРЕНИЕ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]