BP-Azerbaijan к 2019 году закончит две новые добывающие скважины на Шах-Дениз в рамках Стадии-1

Компания BP-Azerbaijan в 2018 году завершит бурение двух добывающих скважин на месторождении Шах-Дениз в рамках «Стадии-1» его разработки, отмечает президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев в своей статье, опубликованной в среду в газете «Азербайджан».

«В настоящее время добывающие мощности месторождения Шах-Дениз составляют 30 млн кубометров природного газа и 7 тыс. тонн конденсата в сутки. В рамках «Стадии-1» на контрактной площади продолжаются буровые работы, и в течение 2018 года планируется закончить бурение еще двух добывающих скважин», - сообщил Р.Абдуллаев.

По его словам, в рамках «Стадии-2» разработки месторождения Шах-Дениз в начале 2018 года завершилось бурение одной добывающей скважины, до конца года планируется закончить бурение еще пяти скважин.

Он также сообщил, что работы по реализации «Стадии-2» выполнены на 99%.

Как сообщалось, в 2017 году BP-Azerbaijan в рамках «Стадии-1» добыла с месторождения Шах-Дениз 10 млрд 168,1 млн кубометров газа и 2 млн 355,4 тыс. тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,9 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся в июне 2018 года, в Европу - в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4 тыс. км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Н.Аббасова

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