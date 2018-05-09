SOCAR планирует приступить к детальному инжинирингу проекта разработки месторождения Умид на Каспии

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в ближайшее время приступить к первичному детальному инжинирингу проекта разработки месторождения Умид в азербайджанском секторе Каспия, сообщил глава компании Ровнаг Абдуллаев.

"Для увеличения в перспективе объемов добычи газа компания SOCAR продолжает работу и самостоятельно и совместно с иностранными компаниями над проектами разработки месторождений Умид, Абшерон, Карабах и других перспективных морских структур. По разработке месторождения Умид в ближайшее время начнутся работы по первичному детальному проектированию", - отметил Р.Абдуллаев в своей статье, опубликованной в среду в газете «Азербайджан».

По его словам, также ведутся проектные работы для бурения первой разведочной скважины на перспективной структуре Бабек, входящей в блок Умид-Бабек.

«По разработке месторождения Абшерон продолжаются инженерные и проектные работы над «Схемой первичной начальной добычи», а также идет подготовка к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту. Ввод в эксплуатацию первой скважина на месторождении Абшерон планируется в 2019 году», - отметил Р.Абдуллаев.

Как сообщалось, перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2017 года утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек, подписанный 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

По проекту «Абшерон» SOCAR и французская TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа его разработки.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и TOTAL (50% - оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

TOTAL в ближайшее время планирует в 2018 году начать бурение первой скважины ABD-001 на месторождении Абшерон. Скважина будет пробурена на глубине воды 450 метров. Добыча газа на месторождении запланирована на начало 2020 года. На первом этапе с месторождения планируется ежесуточно добывать 4,3 млн кубометров газа и 12 тыс. баррелей конденсата. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

По итогам бурения первой разведочной скважины ABX-2 TOTAL в сентябре 2011 года подтвердила наличие на месторождении Абшерон значительных запасов газа, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова

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