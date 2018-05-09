Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 16° 24° 11 Май 13° 23° 12 Май 13° 20°

Карабахский конфликт 09.05.2018 11:36

Баку разрешил представителям международных СМИ посетить оккупированные территории Азербайджана

Официальный Баку разрешил визит представителей международных СМИ на оккупированные территории Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Представители таких медиа-структур, как Financial Times, Associated Press, Agence France Press обратились с официальным письмом в МИД Азербайджана за разрешением правительства страны посетить азербайджанские оккупированные территории. С учетом уважительного отношения указанных СМИ к законам страны, ее территориальной целостности и международным праву их представителям не было отказано в посещении оккупированных территорий Азербайджана»,- сказал Х.Гаджиев.

Пресс-секретарь МИДа выразил надежду на то, что поездка по оккупированному Лачинскому району и Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана позволит представителям международных СМИ воочию убедиться в этнической чистке, осуществленной в отношении коренного азербайджанского населения этой территории в результате оккупации, в уничтожении их имущества и разрушении материального и культурного наследия азербайджанского народа.

«Мы рекомендуем представителям медиа структур в рамках этой поездки также посетить полностью разрушенные Агдамский, Джабраилский, Физулинский и другие районы. Однако опыт показывает, что армянская сторона не позволит им выйти за пределы Ханкенди».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, СМИ, ВИЗИТ


Похожие новости


Азербайджанский парламентарий недоволен уровнем освещения в СМИ событий на линии карабахского фронта Баку обвинил «Deutsche Welle» в предвзятости и необъективности по отношению к Азербайджану Парижский саммит по Карабаху – в центре внимания турецких СМИ Азербайджан должен добиваться увеличения публикаций на тему карабахского конфликта в зарубежных СМИ - эксперт

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]