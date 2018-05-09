Баку разрешил представителям международных СМИ посетить оккупированные территории Азербайджана

Официальный Баку разрешил визит представителей международных СМИ на оккупированные территории Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Представители таких медиа-структур, как Financial Times, Associated Press, Agence France Press обратились с официальным письмом в МИД Азербайджана за разрешением правительства страны посетить азербайджанские оккупированные территории. С учетом уважительного отношения указанных СМИ к законам страны, ее территориальной целостности и международным праву их представителям не было отказано в посещении оккупированных территорий Азербайджана»,- сказал Х.Гаджиев.

Пресс-секретарь МИДа выразил надежду на то, что поездка по оккупированному Лачинскому району и Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана позволит представителям международных СМИ воочию убедиться в этнической чистке, осуществленной в отношении коренного азербайджанского населения этой территории в результате оккупации, в уничтожении их имущества и разрушении материального и культурного наследия азербайджанского народа.

«Мы рекомендуем представителям медиа структур в рамках этой поездки также посетить полностью разрушенные Агдамский, Джабраилский, Физулинский и другие районы. Однако опыт показывает, что армянская сторона не позволит им выйти за пределы Ханкенди».

Н.Аббасова