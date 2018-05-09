США готовы помочь новому правительству Армении в проведении реформ и борьбе с коррупцией - посол в Ереване

США воодушевлены мирным процессом акций протеста в Армении и поздравляют Никола Пашиняна с избранием премьером, заявил посол США в Армении Ричард Милс.
"Мы воодушевлены мирным процессом и поздравляем Н.Пашиняна с избранием в должности премьера в соответствии с конституцией. Мы готовы работать с его правительством и продолжить наше партнерство с Арменией", - сказал Р.Милс журналистам в Парке Победы в Ереване.
По его словам, сейчас настало время построения мостов, снижения напряженности, "строительства новой Армении, ради чего на улицы вышли так много людей".
"Мы будем работать с правительством, чтобы обсудить, чем мы можем помочь в борьбе с коррупцией, укреплении демократии и формировании свободной экономики", - отметил посол США.
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