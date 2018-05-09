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Регион 09.05.2018 11:42

США готовы помочь новому правительству Армении в проведении реформ и борьбе с коррупцией - посол в Ереване

США воодушевлены мирным процессом акций протеста в Армении и поздравляют Никола Пашиняна с избранием премьером, заявил посол США в Армении Ричард Милс.

"Мы воодушевлены мирным процессом и поздравляем Н.Пашиняна с избранием в должности премьера в соответствии с конституцией. Мы готовы работать с его правительством и продолжить наше партнерство с Арменией", - сказал Р.Милс журналистам в Парке Победы в Ереване.

По его словам, сейчас настало время построения мостов, снижения напряженности, "строительства новой Армении, ради чего на улицы вышли так много людей".

"Мы будем работать с правительством, чтобы обсудить, чем мы можем помочь в борьбе с коррупцией, укреплении демократии и формировании свободной экономики", - отметил посол США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]