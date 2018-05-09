Решение США по выходу из ядерной сделки с Ираном может подтолкнуть европейские страны к активизации контактов с Россией - Слуцкий

Разность позиций США и ведущих стран Евросоюза по отношению к "ядерной сделке" с Ираном в рамках Соглашения о всеобъемлющем плане действий (СВПД) свидетельствует о наличии серьезных противоречий по важнейшему вопросу современности, связанному с безопасностью на европейском континенте, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Для системы западной солидарности это, безусловно, серьезное противоречие, так как последствия выхода США из СВПД могут быть катастрофическими. И Европа это понимает. Равно как и бессмысленность такого шага своего союзника - с точки зрения оказания давления на Тегеран", - сказал "Интерфаксу" в среду Л.Слуцкий.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о расколе в системе западной солидарности, политик призвал "не торопиться с резкими формулировками".

При этом он не исключил, что решение президента США Дональда Трампа по "ядерной сделке" с Тегераном может сподвигнуть европейские столицы на активизацию контактов с Москвой в целях минимизации последствий выхода США из СВПД.

"Рано, наверное, пока об этом говорить, но здравый смысл объединяет", - сказал Л.Слуцкий в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник в совместном заявлении выразили сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции в отношении Тегерана.

"Мы сожалеем и обеспокоены в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Вместе мы выражаем нашу сохраняющуюся приверженность СВПД. Это соглашение является важным для нашей общей безопасности", - говорится в распространенном во вторник вечером заявлении.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Д.Трамп во время выступления из Белого дома.

После этого президент США подписал данный меморандум.

Он обвинил Иран в том, что Тегеран продолжает разработки ядерного оружия, несмотря на действие Совместного всеобъемлющего плана действий.

"Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем (позволила бы) разработать ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений - в связи со злонамеренным поведением", - сказал Д.Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.