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Дальнее зарубежье 09.05.2018 12:15

Помпео в ходе визита в КНДР, вероятно, договорился об освобождении из тюрьмы трех граждан США - СМИ

Госсекретарь США Майкл Помпео, который находится с визитом в Пхеньяне, вероятно, договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находятся в заключении в этой стране, сообщает в среду интернет-портал британской газеты "Файнэншл таймс" со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи..

"Пхеньян, вероятно, освободит американцев корейского происхождения в качестве очевидного жеста доброй воли перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына", - пишет газета.

"Ожидается, что трое заключенных покинут страну вместе с М.Помпео", который сейчас готовит в столице КНДР саммит двух государств, отмечает издание.

Один заключенный Ким Дон Чель находится в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР".

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Тэги: КНДР, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]