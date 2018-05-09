Президент Алиев принял главу IAPH

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял президента Международной Ассоциации портов и гаваней (International Association of Ports and Harbours, IAPH) Сантьяго Гарсия Милани, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»