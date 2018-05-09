В Софии пройдет саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация с выходом США из ядерного соглашения с Ираном - Туск

Представители руководства стран ЕС на следующей неделе намерены обсудить ситуацию вокруг выхода США из ядерного соглашения по Ирану, сообщил в среду в Твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Единый европейский подход будет выработан по политике Дональда Трампа в отношении соглашения по Ирану и торговле. Лидеры ЕС обсудят оба вопроса на саммите в Софии на следующей неделе", - написал он.