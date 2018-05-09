Главы МИД РФ и ФРГ обсудят судьбу иранской ядерной сделки на переговорах в Москве

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудят ситуацию вокруг СВПД на переговорах в Москве 10мая, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Конечно, она будет одной из основных среди международной проблематики!" - сказал А.Грушко журналистам.
"Эта тема на слуху. Понятно, что во всех значимых контактах она так или иначе затрагивается со всеми нашими собеседниками", - добавил он.
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