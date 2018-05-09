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Дальнее зарубежье 09.05.2018 13:33

Главы МИД РФ и ФРГ обсудят судьбу иранской ядерной сделки на переговорах в Москве

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудят ситуацию вокруг СВПД на переговорах в Москве 10мая, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, она будет одной из основных среди международной проблематики!" - сказал А.Грушко журналистам.

"Эта тема на слуху. Понятно, что во всех значимых контактах она так или иначе затрагивается со всеми нашими собеседниками", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФРГ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]