Смертники организовали несколько терактов у полицейских участков в Кабуле, есть пострадавшие

Несколько взрывов прогремели подряд в среду у полицейских участков в Кабуле, сообщает афганский телеканал ТОЛО со ссылкой на представителей МВД и полиции.

Не менее шести человек получили ранения.

Подрывы совершили смертники.

Вслед за взрывами в афганской столице были слышны звуки перестрелки.